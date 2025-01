Si è svolta mercoledì 29 gennaio, presso la Sala consiliare del Comune di Cotignola, la serata annuale di premiazione dei benemeriti donatori di sangue AVIS di Cotignola e Barbiano.

Sono stati 164 i volontari della storica associazione di donatori delle due sezioni comunali a ricevere i riconoscimenti per il loro impegno nella solidarietà: dalla benemerenza “oro con diamante” (per chi cessa l’attività di donazione per raggiunti limiti di età o per aver effettuato almeno 120 donazioni) fino a quella di “rame”, assegnata dopo i 3 anni di iscrizione all’AVIS e l’effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni. A celebrarli nella tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi e delle relative medaglie, le autorità locali: Ricciardi Raffaele, Prefetto di Ravenna, Settembrini Federico, Sindaco di Cotignola, il Luogotenente Parretti, delegato del Comandante della Stazione dei C.C. di Cotignola, oltre ai dirigenti dell’Associazione ed al Presidente di AVIS Provinciale Ravenna, Bellenghi Marco.

“In questa giornata speciale, desidero rivolgere a tutti i donatori benemeriti il nostro più sentito ringraziamento per il prezioso contributo che hanno offerto negli anni. Sono l’anima pulsante della nostra associazione, un esempio di altruismo, generosità e dedizione verso il prossimo. Le loro numerose donazioni, frutto di un impegno costante ed instancabile, non sono soltanto numeri, ma rappresentano vite salvate, famiglie aiutate e speranze rinate – afferma Bagnara Ugo, Presidente AVIS Comunale Cotignola – Ogni giorno, migliaia di persone si affidano al sangue donato per ricevere cure salvavita. Donare sangue non è solo un gesto di grande umanità, ma è anche un atto che può fare la differenza tra la vita e la morte per chi si trova in situazioni di emergenza o in condizioni di salute delicate”.

“Entrare a far parte di AVIS significa non solo contribuire concretamente al benessere della comunità, ma anche vivere un’esperienza che arricchisce profondamente, costruendo legami autentici e condividendo valori che ci rendono più uniti e più forti. Non serve essere eroi per fare la differenza, bastano pochi minuti ed il desiderio di aiutare. Donare sangue è sicuro, semplice e soprattutto indispensabile. – commenta Ridolfi Alex, Presidente AVIS Comunale Barbiano –

Invitiamo chiunque lo desideri a venire a conoscerci, informarsi, e scoprire quanto possa essere appagante dedicare un po’ di sé, per il bene degli altri. Insieme possiamo costruire una comunità ancora più solidale ed attenta ai bisogni di chi ci circonda. La porta di AVIS è sempre aperta per chiunque voglia avvicinarsi a questo percorso di generosità e condivisione”.

Al termine del cerimoniale, i donatori e le autorità, hanno trascorso un piacevole momento di convivio presso il “Giogiocaffè”, accolti calorosamente dalla titolare Bragliani Alessandra e dal suo staff. Qui, il relax e la spensieratezza di un aperitivo serale hanno permesso nuove conoscenze, condivisioni di momenti e di nuovi progetto sul tema donazione di sangue, plasma e tempo, altra risorsa fondamentale per le nostre comunità.