Nei primi giorni del nuovo anno il reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna è stato animato da importanti iniziative di solidarietà rivolte ai bambini ricoverati, grazie all’impegno congiunto di associazioni, istituzioni e aziende del territorio. Momenti di festa e condivisione che hanno contribuito a creare un clima di vicinanza, serenità e attenzione verso i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Il 3 gennaio l’Avis Comunale di Ravenna ha fatto visita al reparto accompagnata da una volontaria nei panni della Befana. Durante l’incontro sono stati donati materiali dedicati allo svago e alla creatività – libri, colori e quaderni – pensati per permettere ai bambini di disegnare, dipingere e dare libero spazio alla fantasia anche durante la degenza ospedaliera.

Il 4 gennaio è stata la volta dei Carabinieri del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, protagonisti dell’iniziativa nazionale “La Befana della Biodiversità”. Il progetto, che coinvolge i 28 Reparti Carabinieri Biodiversità presenti sul territorio nazionale, unisce educazione ambientale e solidarietà: i militari hanno portato regalini e gadget ai piccoli degenti, raccontando in modo semplice e coinvolgente la natura e le Riserve Naturali dello Stato.

Sempre nella giornata del 4 gennaio, anche il Gruppo Hera ha voluto essere vicino ai bambini ricoverati, donando calze e piccoli omaggi per rendere ancora più speciale il periodo delle festività.

Il personale del reparto di Pediatria ringrazia sentitamente tutte le associazioni, le istituzioni e i volontari coinvolti per la generosità dimostrata e per l’attenzione dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Iniziative come queste rappresentano un prezioso supporto umano ed emotivo e contribuiscono a rendere l’ambiente ospedaliero sempre più accogliente e a misura di bambino.