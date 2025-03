Domenica 9 marzo, Palazzo Vecchio ha ospitato l’assemblea annuale dei soci Avis di Bagnacavallo, con la premiazione dei donatori benemeriti.

Hanno partecipato il presidente provinciale Marco Bellenghi e, per l’Avis comunale, il presidente Cesare Giorgi, il vicepresidente Gentilino Poletti e la segretaria Laura Gagliardi. Per il Comune è intervenuta l’assessora alle Politiche sociali e sanitarie Maura Zavaglini.

Dopo la presentazione dell’attività svolta, del bilancio consuntivo 2024 e del preventivo 2025, Cesare Giorgi ha sottolineato che, nell’ultimo anno, il numero dei donatori a Bagnacavallo è aumentato da 457 a 476, mentre le donazioni di sangue e plasma sono passate da 875 a 880.

Marco Bellenghi ha posto l’attenzione in particolare sull’importanza delle donazioni di plasma, fondamentali per la preparazione di medicinali salvavita.

L’assessora, nel complimentarsi per l’impegno dei donatori e per gli ottimi risultati raggiunti, ha auspicato che sempre più persone scelgano di compiere il gesto volontario della donazione. Ha poi consegnato le benemerenze ai donatori in base alle donazioni effettuate.

Le benemerenze maturate nel 2024 sono state: 23 di rame, 25 d’argento, 6 d’argento dorato, 6 d’oro, 9 d’oro rubino, una d’oro smeraldo (almeno 40 anni di iscrizione all’Avis e 80 donazioni) assegnata a Mirko Zannoni e due d’oro diamante (oltre 120 donazioni) assegnate a Gian Franco Gordini e Giovanni Medri.