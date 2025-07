Nel pomeriggio del primo luglio, dopo una icerca estesa a tutto il territorio albanese, è stato tratto in arresto a Valona un cittadino albanese che nel febbraio 2000 a Ravenna, ancora minorenne, al culmine di una lite, aveva accoltellato un uomo provocandone la morte.

L’arrestato è stato condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per i reati di omicidio e porto abusivo di armi con sentenza divenuta definitiva nel luglio 2004; a partire da quel momento, il destinatario del provvedimento si è sempre reso irreperibile.

L’attività di ricerca, che ha permesso la cattura del pericoloso latitante, ha visto coinvolti la Squadra Mobile di Ravenna che ha fornito determinanti elementi investigati utili all’individuazione del latitante e la Direttoria/Polizia di Valona che opera in stretto raccordo con l’Interpol Tirana e con la Forza Operazionale della Polizia albanese, che ha difatti arrestato l’uomo nell’ambito dell’operazione denominata “Obiettivo”.

L’attività di polizia sviluppatasi tra le due nazioni ha visto quale cabina di regia il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, in particolar modo, la 2^ Divisione e l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza in Albania che, quotidianamente, si adoperano per localizzare e assicurare alla giustizia i soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari latitanti all’estero in sinergia con la sede centrale di Interpol Lione organo preposto alla diffusione delle ricerche in ambito internazionale.

L’attività di ricerca dell’arrestato si inserisce nel più ampio progetto del Servizio Centrale Operativo denominato “Wanted 2025”, finalizzato proprio alla localizzazione e alla cattura di soggetti di elevato spessore criminale, con la collaborazione anche delle autorità di polizia estere, tra cui, per la parte albanese, la Forza Operazionale del Dipartimento della Polizia Criminale.