In Italia ci sono state 40.158 sentenze di sfratto nel 2024, il 6,1% della popolazione non ha una casa e in molte città l’affitto assorbe fino al 40% del reddito (dati Ministero dell’Interno). Parte da questi presupposti l’intento del Consorzio Solco Ravenna di organizzare un confronto aperto con tutti gli attori dell’abitare, per costruire nuove idee e politiche sul tema della casa. L’appuntamento è per giovedì 11 e venerdì 12 dicembre a Ravenna, presso l’Hotel Cube (via Masotti 2), con l’iniziativa“Avere una casa. Idee e politiche per un nuovo abitare” che il primo dicembre aveva già fatto il tutto esaurito con le iscrizioni.

“Il problema della casa non riguarda più solo chi vive situazioni di fragilità sociali – sottolinea Antonio Buzzi, presidente del Consorzio Solco Ravenna -. Oggi sono sempre di più le persone del cosiddetto ceto medio che faticano a permettersi l’acquisto o l’affitto di una casa. Il problema è inoltre trasversale a più settori economici e sociali. Serve un approccio partecipato da più parti e questo evento è l’occasione per parlarne insieme: amministrazioni pubbliche, servizi sociali, cooperative e imprese di abitazione, proprietari immobiliari, finanziatori, terzo settore. L’aver registrato il tutto esaurito con le iscrizioni è un ottimo segnale di quanto questo tema sia sentito e urgente”.

L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ravenna e di Confcooperative. È completamente gratuita e realizzata grazie al sostegno della Bcc, ravennate forlivese e imolese e riconosce crediti formativi agli iscritti agli Ordini professionali degli assistenti sociali, dei geometri e degli architetti.

“Il nostro consorzio insieme alle cooperative sociali associate si occupa da tempo di progetti sull’abitare – continua Buzzi -. Quest’anno volevamo presentare la valutazione dell’impatto sociale di Housing First, uno dei progetti di abitare che portiamo avanti dal 2015 ma, mentre pensavamo a questa presentazione, ci siamo resi conto di come questo tema vada affrontato da più punti di vista. L’aver lasciato terreno libero all’economia speculativa ha prodotto ingiustizie ed esclusioni compensate dall’economia sociale. Ma il compito dell’economia sociale non è riparare le storture del mercato: è diventare leva per la costruzione di uno sviluppo inclusivo e sostenibile”.

Il programma

La due giorni ha un programma fitto scandito da alcuni momenti principali. Si inizia giovedì 11 al mattino con i panel di apertura (dalle 10 alle 12.30), in cui verranno presentate pratiche innovative, buone prassi e riflessioni scientifiche da parte di: Antonio Buzzi e Dora Casalino del Consorzio Solco Ravenna; Gianluigi Chiaro, Area Proxima; Luciano Gallo, Anci Emilia-Romagna; Alessandro Carta, Fiop.sd; Giuseppe D’Avella, Fondazione MeSSIna; Giorgia Di Cintio, Fondazione Impact Housing; Luigi Corvo, Open Impact. Nel pomeriggio (dalle 14.30 alle 18) si svolgeranno i 5 Tavoli tematici dedicati alle diverse dimensioni dell’abitare: individuale, comunitaria, sistemica, strutturale e ai modelli di housing a impatto sociale; gruppi di lavoro guidati da facilitatori e facilitatrici che produrranno idee, spunti e proposte da portare all’attenzione dei decisori pubblici. Venerdì 12 si inizia alle 9.30 con la presentazione dei punti salienti emersi durante i Tavoli tematici a cui seguirà la tavola rotonda “Il ruolo delle amministrazioni pubbliche e dei privati per una nuova alleanza per l’abitare” insieme a: Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna; Valentina Palli, presidente Provincia di Ravenna; Isabella Conti, assessora Regione al Welfare; Giovanni Paglia, assessore regionale Politiche abitative; Daniela Freddi, responsabile piano economia sociale Città Metropolitana di Bologna; Giuseppe Guerini, presidente Cooperatives Europe; Maria Elena Perretti e Massimiliano Pulice di Cassa Depositi e Prestiti. A seguire prenderà la parola la Presidente Commissione speciale crisi alloggi Unione Europea, Irene Tinagli, e chiuderà la giornata il direttore di Solco Ravenna, Giacomo Vici. L’intero evento è moderato da Fabiana Musicco, formatrice e coordinatrice del Master Sviluppo strategico e management del Non Profit.

Per maggiori informazioni: www.avereunacasa.it