Prosegue il programma di messa in sicurezza dei versanti a rischio frana nel territorio di Brisighella, un percorso che negli ultimi mesi ha registrato progressi significativi. A luglio è stato sottoscritto il secondo Addendum che assegna a CONSAP S.p.A. il ruolo di soggetto attuatore: la società seguirà tutte le fasi degli interventi, dalla progettazione alla gestione delle gare, fino all’esecuzione dei contratti e agli adempimenti amministrativi necessari alle conferenze di servizi e agli eventuali espropri previsti nei progetti esecutivi.

I progetti già consegnati e in fase di approvazione

Nella fase transitoria che precede il passaggio completo delle attività a CONSAP, l’Unione della Romagna Faentina ha proseguito l’iter per l’approvazione dei progetti già maturi. I progetti esecutivi relativi a via Aurora, via Corneto, via Ebola e via Paglia sono stati consegnati e l’Unione ha già convocato la conferenza dei servizi per la loro approvazione formale. È in dirittura d’arrivo anche il progetto esecutivo di via Campiume: una volta consegnato, seguirà l’indizione di una nuova conferenza dei servizi per la sua approvazione.

Le indagini geologiche in corso

Su molte altre aree del territorio sono in corso le indagini geologiche preliminari, indispensabili per la definizione tecnica degli interventi. Le attività investigano i movimenti franosi in zone come via Rio Chiè e via Torre del Marino, via Siepi e via Valnera, via Baccagnano, via Bicocca, via Purocielo, via Rio Bagno, Fiene e Dorile, oltre a via Tura. Queste analisi consentiranno di caratterizzare con precisione i versanti instabili e di elaborare progetti esecutivi coerenti con le condizioni geologiche riscontrate.

Parallelamente proseguono le procedure per l’affidamento degli incarichi relativi ad alcune vie, tra cui via Cavina, via Rontana, vicolo Casette e via Valpiana. Si tratta di passaggi tecnici, ma essenziali per completare procedere alla successiva redazione dei progetti.

In sintesi, al netto delle strade per cui la procedura negoziata è ancora in corso, tutti gli incarichi per la progettazione esecutiva risultano affidati. Il programma di consolidamento dei movimenti franosi procede dunque secondo quanto pianificato, per un territorio sempre più sicuro per la cittadinanza brisighellese.

I progetti in capo al Comune di Brisighella

Sono invece già iniziati i lavori nel cantiere di Via Bacello-Baldina, che prevedono la sostituzione di vasche di laminazione collassate durante le alluvioni ed il miglioramento dello smaltimento fognario del Rio Ruzzera su via Baldina. Partiti anche i lavori per il ripristino dell’area verde nella lottizzazione di via della Resistenza nella zona industriale di Fognano.

Questi interventi sono compresi nelle 4 opere che hanno come attuatore il Comune di Brisighella, assieme agli interventi di adeguamento e miglioramento fognario di via Moronico a Marzeno e di via Puriva a Brisighella, ent