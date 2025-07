Nell’ambito dei lavori di rigenerazione urbana dell’area della stazione ferroviaria di Faenza, a partire dalle ore 6.00 di martedì 8 alle 18.00 di venerdì 11 luglio (e comunque fino al termine dei lavori), saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità in Piazza Cesare Battisti per consentire l’avanzamento delle opere in sicurezza e la bonifica stradale.

Le aree evidenziate in rosso nella planimetria allegata saranno interdette e recintate. I lavori si concentreranno in particolare nella zona adiacente all’ex officina ferroviaria (lato sud-est della piazza), ma, per ridurre la pressione del traffico e garantire maggiore sicurezza per l’utenza debole, sarà interdetta anche la parte della piazza in prossimità del Caffè del Viale. Si tratta di una fase intermedia del cantiere, durante la quale l’asfaltatura non sarà definitiva e sarà assente la segnaletica orizzontale. La decisione di mantenere l’area più ampia interdetta al traffico risponde all’esigenza di limitare al minimo, per la sicurezza, l’intersezione tra flussi pedonali e ciclabili, diretti soprattutto alla stazione, e il traffico veicolare.

Dettagli delle nuove modifiche alla viabilità

Durante il periodo indicato, in Piazza Cesare Battisti sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Nella carreggiata centrale di Viale Baccarini, tra il piazzale della stazione ferroviaria e Via Oriani/Laghi, verrà istituito il senso unico di marcia con direzione Ravenna-Firenze (dalla Stazione FS verso il centro città).

Per quanto riguarda la controstrada di viale Baccarini lato Forlì, viene istituito un divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di accesso, da via Oriani verso via Roma/piazza Cesare Battisti (dal divieto sono esclusi i veicoli in uso ai residenti e/o frontisti, per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione).

Nella controstrada di viale Baccarini lato Bologna, divieto di accesso dal piazzale ex Scalo Merci-Via Laghi, tranne per i veicoli in uso ai residenti e/o frontisti.

Specifiche restrizioni riguarderanno anche la sosta: divieto di sosta con rimozione forzata in via Roma, tra via Salvolini e piazza Cesare Battisti, su entrambi i lati della strada. Negli ultimi 20 metri di viale Baccarini in adiacenza a Piazza Cesare Battisti (lato Rimini) verrà istituito temporaneamente il divieto di sosta con rimozione forzata per permettere la sosta dei velocipedi e dei taxi. Allo stesso modo, negli ultimi 40 metri di viale Baccarini, in adiacenza a piazza Cesare Battisti (lato Bologna), sarà presente un divieto di sosta con rimozione forzata per consentire la sosta temporanea delle bici e dei mezzi del trasporto pubblico locale.

Infine, in piazza Cesare Battisti (fronte Stazione FS), saranno istituite delle fermate provvisorie per i bus sostitutivi di RFI e per il trasporto extraurbano.

Il percorso ciclopedonale rimane garantito lungo tutto il perimetro del cantiere, assicurando l’accesso in sicurezza alla stazione ferroviaria per studenti, lavoratori e cittadini in transito.

Per chi deve raggiungere la stazione ferroviaria provenendo da viale Tolosano (percorso segnato in blu sulla mappa) si consiglia di proseguire lungo Viale IV Novembre e Viale delle Ceramiche, svoltare a sinistra in Corso Garibaldi, nuovamente a sinistra su Via Caldesi proseguendo dritto su Via Roma per raggiungere Piazza Cesare Battisti. Si ricorda inoltre che il parcheggio di Piazzale ex Scalo Merci è fruibile con accesso e uscita da Via Laghi/Scalo Merci.

Per facilitare la comprensione delle modifiche alla viabilità, la legenda relativa alla mappa allegata indica che il tratteggio arancione segnala le strade soggette a divieto di accesso eccetto per i residenti. Il tratteggio nero rappresenta i percorsi ciclopedonali sicuri e garantiti durante i lavori. Le frecce blu indicano il percorso carrabile per accedere alla stazione ferroviaria in auto, mentre il simbolo “P” identifica il parcheggio pubblico consigliato presso l’ex Scalo Merci.