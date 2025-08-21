Autovelox spenti ? Il vicesindaco di Ravenna: “Decide il ministero”

Gli autovelox nel territorio comunale di Ravenna sono stati quasi tutti installati dopo il 2017. Non dovrebbero essere quindi coinvolti nel rischio spegnimento paventato dal Codacons alla vigilia di Ferragosto all’interno dell’ormai nota vicenda legata all’ “approvazione” e all’ “omologazione” degli apparecchi. I dispositivi da più tempo attivi risalgono proprio al 2017 e potrebbero ricadere all’interno delle verifiche. Pur tuttavia, anche il Comune di Ravenna, appena sarà possibile, presenterà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la mappatura di tutti gli apparecchi e i relativi dati. Spetterà poi al ministero la decisione finale.