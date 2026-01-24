Autovelox di Mezzano: il Giudice di Pace annulla una sanzione e condanna il Comune al rimborso

Nuovo annullamento da parte di un Giudice di Pace di una multa emessa da un autovelox della provincia di Ravenna. Questa volta è toccato al dispositivo elettronico di Mezzano, il dispositivo abbattuto lo scorso 30 dicembre da un ignoto emulatore di Fleximan. Quello stesso velox, il 27 luglio 2025, aveva sanzionato un veicolo che era transitato a velocità eccessiva. Ma lo scorso 19 gennaio, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso dell’automobilista, condannando il Comune di Ravenna al risarcimento delle spese per il ricorso, 43 euro, e annullando la sanzione. Nella sua sentenza, il giudice richiama quanto già stabilito da altre sentenze analoghe: “È illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchi autovelox approvati ma non debitamente omologati”. Non essendo, come già ritenuto dalla Cassazione, l’approvazione equipollente all’omologazione.