Autovelox a rischio spegnimento ? Non a Faenza

Autovelox spenti dal 18 ottobre. È quanto ha paventato il Codacons, se il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fornirà a Comuni, Province e Regioni la piattaforma digitale necessaria dove pubblicare la mappatura e i dati degli apparecchi installati sul territorio, così come richiesto dalla nuova normativa che avrebbe dovuto porre fine alla questione velox, alla differenza fra “approvazione” e “omologazione” e invece non ha fatto altro che complicare ulteriormente l’aspetto burocratico. Il ministero ha fatto sapere che a settembre la piattaforma sarà pronta, anche se in ritardo rispetto ai tempi previsti. La data spartiacque per i dispositivi è il 2017. Cosa succederà agli autovelox sul territorio faentino ?