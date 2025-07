Non c’è pace per le strade ravennati. Nel pomeriggio di giovedì, dopo le 16, il conducente di un autospurgo ha perso il controllo del mezzo lungo la strada provinciale Naviglio a Cotignola ed è finito in un fosso. A bordo c’erano due persone, una delle quali è stata portata al Bufalini in gravissime condizioni, mentre l’altra all’Ospedale di Ravenna. Sul posto è intervenuto il 118, con ambulanze ed elicottero, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Via Naviglio è stata temporaneamente chiusa al traffico, poi riaperta.