L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha autorizzato, per tutto il 2026, la raccolta manuale del legname caduto negli alvei dei corsi d’acqua o trasportato in prossimità delle sponde in aree demaniali, da parte dei privati per usi esclusivamente personali e domestici.

È consentita la raccolta della legna già sradicata per un quantitativo massimo di 250 quintali annui. L’attività potrà essere svolta con l’ausilio di mezzi di trasporto utilizzando esclusivamente la viabilità e gli accessi già presenti, senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi e, comunque, senza accedere all’alveo con mezzi a motore.

Prima di procedere alla raccolta è necessario inviare una comunicazione contente: il nominativo del richiedente, il relativo indirizzo e il numero di telefono; il corso d’acqua e il tratto interessato, in modo inequivocabilmente identificabile (cartografia semplice o coordinate gps); il periodo in cui si svolgerà la raccolta.

La comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile – ufficio territoriale di Ravenna, oppure via email all’indirizzo stpc.ravenna@regione.emilia-romagna.it e per conoscenza al Comune territorialmente interessato. Per quanto riguarda il Comune di Ravenna dovrà essere inviata al seguente indirizzo: protezionecivile@comune.ravenna.it.

La modulistica è scaricabile al seguente link: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/richieste-uffici/raccolta-legname/comunicazione-raccolta-legname-1#ufficio-territoriale-sicurezza-territoriale-e-protezione-civile-di-ravenna