Autorità Portuale: la nomina a presidente di Benevolo ancora bloccata. Fermo anche Agnes

La nomina di Francesco Benevolo a presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna sembrava potesse essere ufficializzata nei giorni scorsi, ma ancora una volta è stata rinviata. Nelle settimane scorse è arrivato il via libera definitivo dell’VIII Commissione del Senato, ma i decreti di nomina non sono arrivati da parte del Governo. Di fatto, il 28 ottobre scorso, la commissione ha approvato le nuove nomine di Taranto, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Gioia Tauro, Cagliari, Venezia e appunto Ravenna.