“Vorrei esprimere un sincero ringraziamento all’Assessore Mauro Felicori per il coraggio dimostrato nel dichiarare pubblicamente, sulle pagine del Corriere di Bologna, che la riforma Calderoli sull’autonomia non divide l’Italia. Questa dichiarazione sottolinea come l’autonomia sia una proposta concreta e valida, in grado di apportare un reale valore aggiunto ai territori, al di là delle differenze politiche e ideologiche. È significativo che, nonostante le divergenze all’interno del Partito Democratico, si riconosca l’importanza e la solidità di questa riforma.”. Così il Consigliere Regionale e Comunale, Andrea Liverani, commenta le parole dell’Assessore, concludendo: “Grazie ancora a Felicori per il suo contributo al dibattito pubblico su un tema così cruciale per il futuro del nostro Paese”.