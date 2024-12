Nella scorsa serata i Carabinieri di Lugo, nell’ambito del servizio di controllo del territorio in occasione delle festività, hanno tratto in arresto un uomo italiano, 58 anni, poiché ritenuto responsabile del reato di resistenza nei confronti dei Carabinieri.

Ieri pomeriggio verso le ore 18.30 i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo stavano svolgendo le attività di controllo del territorio quando nei pressi della stazione ferroviaria di Lugo hanno notato un furgone di una ditta del luogo che effettuava manovre pericolose.

I militari, come di consueto in questi casi, hanno deciso di seguire il veicolo al fine di procedere al controllo degli occupanti. Nel frangente il furgone ha urtato un’autovettura regolarmente in sosta e si è poi allontanato velocemente, nonostante avesse uno pneumatico anteriore forato.

I militari hanno azionato le sirene e lampeggianti con l’intento di intimare l’alt al conducente del mezzo, il quale, incurante, ha aumentato la velocità, immettendosi prima in Piazzale Pascoli (pieno centro abitato dove sono presenti numerose attività commerciali) e successivamente in Viale Rossini (zona residenziale del centro con diversi attraversamenti pedonali).

Il veicolo ha percorso follemente le vie cittadine, superando gli incroci, ignorando gli altri automobilisti e i pedoni intenti ad attraversare la strada, rimasti letteralmente sconvolti per la guida pericolosa. La sua folle corsa è terminata in viale De Pinedo, nei pressi della stazione ferroviaria, quando il conducente ha arrestato la marcia. L’autista è stato identificato: un uomo italiano di 58 anni con evidenti segni di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche.

Il soggetto, invitato dai due militari a sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, ha iniziato a minacciarli assumendo un atteggiamento oltraggioso. Con non poche difficoltà, gli agenti sono comunque riusciti a sottoporre l’automobilista all’accertamento alcolemico, il quale ha dato esito positivo, con tasso pari a 2,09 g/l.

A tal punto l’uomo, realizzando che gli sarebbe stata ritirata la patente, l’uomo è passato repentinamente dalle minacce verbali alle mani, sferrando una gomitata al petto ad uno dei militari, per poi cercare di divincolarsi per allontanarsi. È stato quindi immobilizzato prontamente e accompagnato presso gli uffici della Caserma dei Carabinieri di Lugo dove è stato tratto in arresto per il suo comportamento nei confronti del militare.

In attesa del giudizio di convalida l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari e poi condotto davanti al Giudice che, appresi i fatti, ha convalidato l’arresto.