Autobus troppo lunghi: arrivano i primi correttivi per garantire la sicurezza stradale

Arrivano i primi correttivi al problema degli autobus troppo lunghi in circolazione a Ravenna. Un problema che riguarda in particolare sette strade della città e che ha portato i sindacati a minacciare uno sciopero all’interno di Start Romagna. La vicenda, d’altronde, ha comportato criticità per la sicurezza stradale, la sicurezza degli autisti dei mezzi e la sicurezza dei passeggeri. I bus, infatti, più grandi e quindi più ingombranti, per effettuare le manovre, sono costretti ad invadere la corsia opposta, in particolare in curva, o a procedere per tratti contromano a causa di veicoli parcheggiati a lato della carreggiata.