Autobus Santa Lucia: nei prossimi giorni Comune e residenti tornano a confrontarsi

Si terrà nei prossimi giorni unprimo incontro fra i residenti di Santa Lucia e l’amministrazione comunale dopo le diatribe dei mesi scorsi legate alla mancata entrata in servizio dell’autobus estivo per la frazione ai piedi delle colline faentine. L’incontro tuttavia non ruoterà attorno all’autobus estivo, ma riprenderà il discorso interrotto sul servizio scolastico in funzione durante gli altri periodi dell’anno, introdotto nel 2023.