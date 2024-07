Autobus Santa Lucia: mano tesa del Comune ai residenti

Mano tesa da parte del Comune di Faenza verso i residenti di Santa Lucia. In questi giorni i residenti sono tornati a chiedere che il collegamento con l’autobus fra la frazione ai piedi delle colline e la città rimanga operativo anche d’estate.

La volontà della giunta è quella di ripensare l’intera spesa oggi a bilancio per il trasporto pubblico, rimodulando i servizi della città, per riuscire a garantire più mezzi a favore di tutte le frazioni.