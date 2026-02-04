Un’auto utilizzata come ariete per sfondare l’ingresso ed entrare nel centro commerciale. È iniziato così, nella notte, il nuovo furto all’Esp, ai danni sempre di una gioielleria. Colpita questa volta è stato il negozio BlueSpirit. Una banda di quattro persone, col volto coperto, dopo aver sfondato l’ingresso dell’edificio, hanno distrutto con dei martelli le vetrine di Blue Spirit, rubando il maggior quantitativo di merce possibile. I ladri sono poi scappati a bordo di un’altra auto, lasciata in zona, lontana dagli occhi della videosorveglianza. L’intera azione è durata pochi minuti ed è avvenuta intorno alle 3 di notte. Proprio le telecamere hanno ripreso tutta l’azione della banda. Le immagini sono ora il punto di partenza dal quale sono iniziate le indagini dei Carabinieri. Nella mattinata, all’Esp, sono andati in scena i rilievi delle forze dell’ordine per cercare di trovare ulteriori elementi utili per risalire all’identità dei responsabili.