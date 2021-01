Alle 16.40 circa ciclista investito sulla via Bonifica tra Lido Adriano e Porto Fuori. L’uomo classe 1987 del Mali percorreva via Bonifica in bici, direzione Porto Fuori quando veniva urtato da una Fiat Panda che procedeva nella stessa direzione, strada stretta e a causa di un incrocio con un altra auto, il conducente della Panda pur nel tentativo di non urtare la bici, faceva volare il ciclista nel fosso tra l’altro piuttosto profondo in quel punto. Il ciclista e’ stato ricoverato al Bufalini, pur essendo sempre rimasto cosciente ha problemi importanti ad un piede. Intervenuta la Polizia Locale per i rilievi.