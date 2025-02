Auto si schianta contro un ponticello di cemento: tre donne trasportate in ospedale

Una ferita grave e due ferite con codice di media gravità. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio alle porte di Prada, in via Prada, intorno alle 17.

Una Citroen C3, guidata da una residente di Lavezzola, con a bordo altre due donne, è uscita di strada mentre stava per entrare nel centro abitato, poco prima dell’incrocio con via Ponte San Giorgio. L’auto è finita nel fosso ed è andata a scontrarsi contro il ponticello in cemento di un’abitazione. Uno schianto molto violento, che ha richiamato in strada gli abitanti della casa.

Dopo la chiamata alla Centrale Operativa, sul posto sono arrivate due ambulanze, l’auto medica, i Vigili del Fuoco di Faenza e la Polizia Locale di Russi.

Le cause che hanno portato all’uscita di strada della Citroen sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Le tre donne ferite, tutte ultrasettantenni, sono state trasportate in ospedale dai mezzi del 118. Due al Santa Maria delle Croci di Ravenna, la più grave, una delle passeggere, al Bufalini di Cesena.