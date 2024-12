Auto esce fuori strada e prende fuoco. È successo nella mattinata di lunedì, a San Zaccaria, in vicolo Sordino, con una nebbia molto fitta. A bordo di una Fiat 500 stavano viaggiando due ragazzi. Per cause al vaglio dei Carabinieri di Campiano, la vettura è uscita di strada, precipitando dentro il canale a lato della carreggiata, cappottando. Si sono innescate delle fiamme e l’auto ha preso fuoco. I due occupanti sono riusciti ad uscire in tempo dall’abitacolo. Solo uno di loro ha riportato ustioni ad un braccio. I due sono quindi stati raggiunti dai soccorsi. Il personale del 118 ha predisposto il trasferimento all’ospedale Bufalini di Cesena per il ragazzo col braccio ustionato. Ai Vigili del Fuoco il compito di spegnere l’incendio che nel frattempo ha distrutto la 500.