Un’auto è precipitata in un campo, terminando la propria corsa ruote all’aria nella zona di Borgo Montone, in via Argine Sinistro Montone. Gravi le conseguenze riportate da una donna, trasportata dal 118 al Bufalini di Cesena.

L’uscita di strada è stata determinata dall’impatto con un altro veicolo. I due mezzi stavano procedendo in direzioni opposte, quando, per cause al vaglio della Polizia Locale, si sono scontrati. Sulla vettura precipitata nel campo viaggiavano un uomo e una donna. Il primo è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo e non ha riportato conseguenze importanti nell’incidente. La seconda è invece stata aiutata dai Vigili del Fuoco e poi affidata alle cure del 118, intervenuto con ambulanza e auto medica. Illesa la conducente dell’altra auto, che ha arrestato la propria corsa all’interno della carreggiata.