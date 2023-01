Grave incidente nella mattinata di martedì, intorno alle 11.45, a Conselice dove un’auto non si è fermata alla rotatoria all’incrocio fra via Puntiroli e via Senio, finendo nel mezzo dell’aiuola dove sorge una grande statua in bronzo, il monumento al ranocchio, un’opera di Gian Piero Baldazzi. Il veicolo si stava dirigendo verso il centro di Conselice. Al volante una donna, classe ’71, residente in zona, che ha riportato nell’impatto serie conseguenze. Per soccorrere l’automobilista è arrivata l’ambulanza del 118 e l’elicottero decollato da Ravenna. È stato necessario intubare la conducente, poi trasportata a bordo dell’elicottero, decollato alla volta del centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Lugo per liberare la ferita dall’abitacolo. Sull’auto della donna si è verificato anche un principio di incendio.

Saranno ora gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna a dover ricostruire le dinamiche che hanno portato all’incidente.