Un ciclista è stato investito questo pomeriggio, poco dopo le ore 18 a Ravenna. L’incidente è avvenuto sull’incrocio tra via Faentina e via Romolo, a Ravenna.

Un uomo, di 73 anni, stava attraversando le strisce pedonali quando una Hunday, condotta da una donna, girava da via Faentina all’altezza Sidis, per via Romolo ed ha investito il ciclista.

Nel violento impatto l’uomo ha sbattuto la testa sul parabrezza dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri.

L’uomo è stato trasportato al Bufalini in codice rosso.