Auto in fiamme sulla Statale 16 nei pressi di Mirabilandia. È avvenuto intorno alle 19.30. L’auto stava procedendo lungo l’Adriatica. Alla guida una donna. L’automobilista è riuscita ad accostare e a scendere dalla vettura prima che l’incendio divampasse vigorosamente. È stata la stessa conducente a chiamare i Vigili del Fuoco , arrivati sia dal distaccamento di Cervia, sia da Ravenna. Le fiamme sono state spente in pochi minuti, ma l’auto è andata distrutta. Nessuna persona è rimasta ferita. La statale è stata chiusa al transito dei veicoli dalla Polizia Locale di Ravenna per tutta la durata dell’intervento dei soccorritori.

Lunghe le code formatesi in entrambi i sensi di marcia, visto l’orario di punta. Dopo circa mezz’ora, però, la viabilità è stata lentamente ripristinata.