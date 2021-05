Auto fuori strada finisce contro un albero: ragazza ricoverata al Bufalini

Auto fuori strada lungo viale Alberti. Una ragazza di 20 anni è stata ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena. Ancora da stabilire le dinamiche alla base dell’incidente avvenuto intorno alle 17.15 e sul quale sta indagando la Polizia Locale ravennate intervenuta per i rilievi di legge. L’uscita di strada è avvenuta nei pressi dell’accesso all’Argine Sinistro del Fiume Montone. L’auto, una Dacia, sulla quale viaggiava la 20enne è uscita di strada nell’affrontare il curvone che porta verso via Ravegnana, terminando la propria corsa nel terreno sottostante contro un albero. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, l’auto medica e l’elicottero del 118, i Vigili del Fuoco per liberare la ferita dall’abitacolo e la Polizia Locale