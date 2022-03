Auto fuori strada in A14: morto un uomo, gravissima una donna | VIDEO

Ennesima tragedia della strada nella mattinata al confine dei territori comunali di Faenza e Forlì. Intorno alle 5, nella mattinata di venerdì, un uomo, classe ’95, è morto mentre a bordo di un’Audi A4 percorreva l’autostrada A14. L’incidente è avvenuto al chilometro 71 in direzione di Bologna. L’auto, sulla quale viaggiava anche una donna, classe ’82, rimasta gravemente ferita, è uscita di strada per cause ancora da determinare da parte della Polizia stradale. L’Audi è scivolata lungo la riva a fianco della carreggiata, ha sfondato una recinzione, è finita in un fosso poi è rimbalzata nuovamente in strada, fermandosi sotto un ponte. All’arrivo degli operatori del 118, per l’uomo, di origini marocchine, non c’era nulla da fare. La donna, anch’ella di origini marocchine, è invece stata trasportata con il codice di massima urgenza al Bufalini di Cesena.