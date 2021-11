Auto fuori strada nel pomeriggio di domenica ad Errano. L’incidente, avvenuto lungo la Brisighellese per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto intorno alle 18.30 all’altezza del civico 579. L’auto ha terminato la propria corsa nel fosso. Le conseguenze peggiori sono state a carico di due bambini di 6 anni. Uno dei due è stato trasportato al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Anche l’altro bambino è stato trasportato a Cesena, ma con ferite di media entità. Ferito anche un ragazzo di 16 anni, trasportato all’ospedale di Faenza sempre con codice di media entità.

Dopo la richiesta di aiuto alla centrale operativa del 118, sul posto sono arrivate tre ambulanze, l’auto medica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale della Romagna Faentina. Diversi i disagi alla circolazione.