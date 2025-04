Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì in via Destra Canale Molinetto. Un solo ferito, un ragazzo di 30 anni, trasportato in ospedale, ma il bilancio sarebbe potuto essere molto più pesante, viste le dinamiche di quanto accaduto.

il 30enne era alla guida di una Wolksvagen Polo. In procinto dello svincolo per Punta Marina, l’automobilista avrebbe dovuto girare, invece l’auto è andata dritta, attraversando via Destra Canale Molinetto, l’area verde spartitraffico, via Bellucci ed entrando nel giardino di un condominio, dopo averne abbattuto la recinzione. Fortunatamente nessun altro veicolo e nessuna persona è rimasta coinvolta dall’uscita di strada.

Il 30enne, privo di sensi dopo l’incidente, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dal personale del 118