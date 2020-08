Auto esce di strada e finisce nel fosso, in tre rimangono feriti

Tre persone ferite nella serata di giovedì a Solarolo, lungo la provinciale Pilastrino, dove, intorno alle 20, è avvenuto un incidente stradale. Una Skoda Fabia con a bordo due donne e un uomo è uscita di strada per cause ancora al vaglio della Polizia Locale della Romagna Faentina. La vettura è così precipitata nel fosso. I tre occupanti sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e dagli operatori del 118, intervenuti con tre ambulanze e l’auto medica. L’uomo e le due donne sono stati trasportati in ospedale, ma con conseguenze non gravi.