Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì a Brisighella, in via Canaletta, all’altezza del campo sportivo. Due le persone ferite, una grave, trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena.

Le due persone, due uomini, stavano percorrendo via Canaletta a bordo di una Fiat Panda. Nell’imboccare il curvone, in direzione del centro abitato di Brisighella, l’auto è uscita di strada, per cause al vaglio della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Il veicolo è quindi precipitato nel campo sottostante la strada.

Dopo la richiesta di soccorsi alla centrale operativa, sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118, con ambulanza ed elimedica, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Carabinieri.

Dopo le prime cure sul posto, il ferito più grave è stato trasportato al trauma center cesenate. L’altro uomo ha invece riportato conseguenze meno gravi, ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Faenza.