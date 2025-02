Due persone sono decedute nel pomeriggio di sabato lungo l’autostrada A14. Si tratta di un uomo, classe 1955, e di una donna, classe 1957. Entrambi di Faenza. Viaggiavano a bordo di una Tiguan, uscita di strada all’altezza dello stesso tratto, dove, nella mattinata, era avvenuto un identico incidente, con un uomo trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Al chilometro 62, carreggiata sud, a poca distanza dallo svincolo manfredo.

Oggi pomeriggio, purtroppo, il personale 118 accorso sul posto non ha potuto far nulla per salvare la vita delle due persone coinvolte. La vettura, una volta uscita dalla carreggiata, è precipitata nel fossato a lato della strada.

Per poter provare a soccorrere i due occupanti del mezzo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, ma ogni sforzo è risultato inutile.

Sarà ora compito della polizia stradale risalire alle cause che hanno portato all’uscita di strada della Tiguan.