La prima mattina del nuovo anno inizia purtroppo con un incidente stradale. Due le persone ferite, un uomo del 1988 e una ragazza del 2001. Fortunatamente le conseguenze sono state meno gravi di quanto inizialmente potesse far intendere la dinamica dell’incidente.

L’auto, un’Audi A1, stava viaggiando su via Salara, in direzione di Tantlon. All’altezza delle saline di Cervia il veicolo è però uscito di strada per dinamiche in corso di accertamento. Non si esclude un colpo di sonno del conducente. L’auto ha abbattuto il guard rail a lato della carreggiata, la cartellonistica stradale, è passata vicino ad una profonda vasca ed ha poi terminato la propria corsa contro un avvallamento del terreno. L’uomo al volante è rimasto incastrato e per estrarlo dall’abitacolo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Cervia. Sul posto sono giunte anche due ambulanze e l’auto medica.

Entrambi gli occupanti dell’auto, dopo le prime cure, sono stati trasportati in ospedale con un codice di media gravità.

Alla polizia locale di Cervia il compito di ricostruire quanto avvenuto.