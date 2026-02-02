Attimi di paura nella mattinata di oggi a Ravenna, dove una donna di circa 60 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo via Trieste. L’episodio si è verificato poco dopo le 10, a breve distanza dalla rotonda dei Pineroli.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava viaggiando alla guida di una Citroën C3 proveniente da Marina di Ravenna quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata senza coinvolgere altri veicoli.

La vettura ha terminato la corsa dopo aver attraversato la vegetazione presente a bordo strada, circostanza che avrebbe contribuito a ridurre le conseguenze dell’impatto. La conducente non ha mai perso conoscenza ed è stata soccorsa sul posto dal personale sanitario del 118.

Considerate le condizioni e la dinamica dell’incidente, i sanitari hanno disposto il trasferimento della donna in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena per accertamenti e cure.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri di Ravenna, impegnati nei rilievi e nella regolazione del traffico, con un tratto di via Trieste temporaneamente interdetto alla circolazione. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e il recupero del veicolo.