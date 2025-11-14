Un grave incidente si è verificato questa mattina a Ravenna, in via Trieste. Intorno alle 8.45, all’altezza dell’ingresso della Micoperi, una Rover in fase di manovra è stata centrata violentemente nella parte posteriore da una Honda 600 guidata da un giovane di 26 anni.

L’impatto è stato molto forte: il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato nel piazzale della Micoperi e ha trasportato d’urgenza il 26enne all’ospedale Bufalini di Cesena, con codice di massima gravità.

Illeso invece l’automobilista alla guida della Rover.

Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Locale di Ravenna, che ha istituito il senso unico alternato, causando inevitabili rallentamenti alla circolazione.