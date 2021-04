Auto contro moto in via Basilica: ragazzo di 25 anni al Bufalini

Schianto in via Basilica nel pomeriggio di mercoledì. Le conseguenze più gravi sono ricadute su un ragazzo di 25 anni che in sella alla propria moto stava procedendo in direzione dell’Adriatica. Giunto all’incrocio con via Fenaria Vecchia, a Savarna, il centauro è andato ad impattare contro una Fiat Panda, guidata da una 42enne, che aveva iniziato la manovra di svolta sulla strada laterale.

Dopo lo scontro, il motociclista è caduto a terra, mentre la moto è andata a schiantarsi contro alcuni cartelli stradali. In via Basilica è quindi intervenuto il 118, con ambulanza ed elimedica. Dopo le prime cure, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Nessuna conseguenza per l’automobilista.

L’accertamento delle responsabilità è ora a carico della Polizia Locale di Ravenna.