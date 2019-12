Questa sera verso le 19 un auto Opel Corsa mentre percorreva il raccordo per l’Autostrada A14 in direzione Lugo in prossimità dell’uscita di Bagnacavallo, ha sbandato per cause in via di accertamento sbattendo violentemente sul guard-rail.

Gli occupanti dell’auto una famiglia di quattro persone con due bambini piccoli sono stati trasportati con codice di media gravità all’ospedale di Cesena. Sul posto intervenuti oltre ai soccorsi del 118 i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.