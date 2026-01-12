Auto a fuoco in un parcheggio di via Faentina, a Ravenna. L’incendio è avvenuto alle porte della città, nell’area commerciale a ridosso del Canale Magni, a pochi passi da un noto punto vendita di articoli sportivi. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo. Il 115 è intervenuto con due squadre che sono riuscite a spegnere le fiamme, prima che fossero coinvolte persone o altri veicoli. Il tutto è accaduto intorno alle 18, uno degli orari che vede il maggior flusso di clienti nella zona. Grande la preoccupazione in chi ha assistito alla scena. Per garantire la sicurezza delle persone e dei mezzi in transito in via Faentina, è stato necessario anche l’intervento dei Carabinieri. Fortunatamente nessuna persona ha riportato ferite.