Nella giornata di oggi, venerdì 12 dicembre, nella Sala Bigari del Comune di Faenza, si è tenuta la settima edizione del concorso di arti visive “La città del futuro”, quest’anno dal titolo “Ogni viaggio è un incontro: l’energia del futuro, la gentilezza del presente”.

L’iniziativa, ideata e promossa da Viaggi Erbacci per il Green-Go Bus, è stata rivolta ai ragazzi seguiti dall’associazione “Autismo Faenza”. Il cuore dell’iniziativa risiede nel concorso di idee volto a realizzare un disegno che, una volta ingrandito, arricchirà la livrea della fiancata del Green-Go Bus, il servizio pubblico 100% elettrico che serve la città con due linee (Linea A e Linea C) ed è utilizzato quotidianamente da circa mille persone, le quali si spostano gratuitamente senza ricorrere all’uso di automobili private. Partner dell’iniziativa è stata, come da qualche anno a questa parte, la sezione faentina dell’Avis, la quale, in cambio dello spazio sulla fiancata del bus elettrico destinato alla campagna informativa per incentivare le donazioni di sangue, ha messo a disposizione 1.300 euro che saranno interamente devoluti alle famiglie dei sei vincitori del concorso. La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del sindaco Massimo Isola, del vicesindaco Andrea Fabbri, degli assessori Luca Ortolani (mobilità) e Davide Agresti (Welfare), del presidente di Avis Faenza Angelo Mazzotti, di Giorgio Erbacci e dei rappresentanti delle associazioni di autismo, tra i quali Cesare Missiroli, presidente di “Autismo Faenza”.

Tutti i ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa sono stati premiati; i nomi dei vincitori di questa edizione sono Matteo Piras, Sofia Timoncini, Livio Palma, Aran Pasi, Luca Giacomini e Emiliano Massigliano.