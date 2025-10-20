Alex Marquez quarto, Fermin Aldeguer dieci posizioni più indietro. Si chiude così il weekend australiano di MotoGP per Gresini Racing, un appuntamento in realtà più complicato di quanto i risultati finali possano descrivere. Col protagonista del campionato fuori dai giochi, Alex Marquez non è riuscito a ritagliarsi il ruolo che sperava nel corso del fine settimana, complice qualche caduta di troppo. Sesto nella Sprint Race, nella gara di domenica lo spagnolo è comunque arrivato quarto al traguardo, in un tracciato che al sabato l’ha visto per due volte assaggiare l’asfalto e la ghiaia.

La gara di Fermin Aldeguer ha invece subito un brusco rallentamento quando, sulla moto, si sono palesate alcune noie tecniche che hanno rallentato il debuttante. L’inconveniente si è palesato, tra l’altro, quando Aldeguer aveva iniziato a girare coi tempi dei migliori. Anche la gara corta del sabato si era chiusa negativamente, con lo spagnolo fuori dopo 10 giri.

MOTO2

In proporzione, il weekend australiano è andato meglio in Moto2 per il team faentino. Arenas ha chiuso ottavo, con un po’ d’amaro in bocca a causa del deterioramento della gomma negli ultimi giri; Binder quattordicesimo.