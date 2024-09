Dal 16 al 21 settembre torna la Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC). Anche l’Ausl della Romagna aderisce all’iniziativa, con giornate di visite gratuite, ad accesso su prenotazione, coordinate dalle Unità Operative di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Bufalini di Cesena e dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

Cesena – Visite gratuite all’Ospedale Bufalini (Ambulatorio ORL Scala A 2° piano) nelle giornate del 16 e 17 settembre. Per accedere occorre prenotarsi telefonando al numero 0547 394488 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16 e il sabato dalle ore 10 alle 12; oppure recandosi di persona allo Sportello CIP (Centro Unico di Prenotazione) dell’ospedale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18:30 e il sabato dalle ore 8 alle 12.

Ravenna – Visite gratuite all’ospedale Santa Maria delle Croci (ambulatori ORL secondo piano, scala gialla) nelle giornate del 17 e 19 settembre dalle ore 14.30 alle 17.30. Per prenotare occorre chiamare il numero 0544-285727 dalle ore 10 alle ore 12 oppure scrivere una mail a antonellamaria.scibetta@auslromagna.it

In Italia il cancro della testa e del collo rappresenta il 3% dei tumori totali, mentre in Europa è il settimo più comune. In Italia sono diagnosticati più di 9.000 casi all’anno (9.750 nel 2022 – fonte: “I numeri del cancro 2023”, AIOM) il 72% interessa i maschi. Tuttavia i casi sono in aumento anche tra le donne, con un passaggio dai 2.200 casi registrati nel 2017 ai 2.700 nel 2022. Si tratta di tumori più comuni tra chi ha superato i 40 anni, ma si è osservato un recente incremento anche tra i più giovani.

I sintomi dei tumori testa-collo sono difficili da riconoscere perché comuni ad altre patologie e spesso associati a malattie stagionali. La prevenzione, anche in questo caso, può salvare la vita nei pazienti che ricevono una diagnosi precoce in presenza della quale il tasso di sopravvivenza sale all’80-90%. Gli esperti sono d’accordo nel dire che, se presente anche solo uno di questi sintomi per tre settimane o più, è necessario rivolgersi al proprio medico: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca; dolore alla gola; raucedine persistente; dolore e/o difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso.

La campagna “1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita” si inserisce nella più ampia cornice della Make Sense Campaign europea, promossa dalla European Head & Neck Society (EHNS), il cui motto quest’anno è “Parità di accesso, parità di cure: unire l’Europa contro il cancro del testa-collo”.