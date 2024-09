Per far fronte ai bisogni della comunità di Traversara duramente colpita dall’alluvione, Ausl Romagna manterrà il presidio sanitario, attraverso i due mezzi mobili, per tutta la settimana, domenica compresa.

Sarà garantita la presenza medica, infermieristica e di uno psicologo.

Inoltre il medico di medicina generale di Traversara, dott. Francesco Menchise, sarà presente sulmezzo mobile dell’Ausl, nelle seguenti giornate e fasce orarie: lunedì dalle ore 10 alle 13; martedì 8,30-11,30; mercoledì 16-19; giovedì 8,30-12 e venerdì 16-19.

Consegna farmaci

E’ inoltre stato predisposto, in collaborazione con la Croce Rossa( Comitato di Lugo) un percorso per supportare la consegna dei farmaci ai cittadini dei territori alluvionati. Il percorso è attivabile da parte dei medici di medicina generale, medici del CAU e della Continuità Assistenziale.

Supporto psicologico

Infine si ribadisce che il servizio psicologico attivato da Ausl Romagna e dalla Regione sarà presente anche nei diversi centri di accoglienza allestiti dai comuni nei vari ambiti territoriali.

Inoltre è operativo, per i cittadini colpiti dall’alluvione dal lunedì alla domenica, il seguente numero telefonico per la Romagna:

334 6265083, attivo tutti i giorni dalle ore 11 alle 15, a cui risponderanno professionisti psicologi esperti nell’affrontare le situazioni di emergenza.

Il servizio è completamente gratuito.