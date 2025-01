Nuovo calendario di eventi gratuiti di promozione della salute e di incontri per assistenti familiari di pazienti affetti da malattie croniche, organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Ravenna e dalla Casa della Comunità di Brisighella, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025.

Gli appuntamenti di promozione della salute

Primo incontro in programma martedì 28 gennaio, dalle ore 15 alle 17, con “Il carrello della salute”, un appuntamento per imparare a fare la spesa insieme, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare.