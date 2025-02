Lunedì 10 febbraio si celebra la Giornata Internazionale dell’Epilessia, un evento di sensibilizzazione in cui tutto il mondo punta i riflettori su questa patologia neurologica molto comune ma ancora oggi circondata da diffidenza, poca consapevolezza e discriminazione.

Anche in Romagna, i Neurologi ed i Neuropsichiatri infantili dell’AUSL e Associazioni dei pazienti si sono attivati sul territorio per promuovere iniziative rivolte a tutta la popolazione, con l’obiettivo di sensibilizzare e fornire una corretta informazione sulla malattia ma anche sulle difficoltà psicologiche e sociali affrontate dalle persone con epilessia e dalle loro famiglie. Ecco il dettaglio delle iniziative:

Sabato 8 febbraio, a partire dalle ore 9.15, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena si svolgerà il convegno pubblico dal titolo “Non c’è cura senza prendersi cura. La cura dell’epilessia nelle varie fasi della vita”. Dopo il saluto della autorità introdurranno i lavori le coordinatrici del Gruppo Epilessia Ausl Romagna Daniela Passarelli di Ravenna e Chiara Bomprezzi di Cesena. Seguiranno gli interventi di Yerma Bartolini, medico della Neurologia Cesena, Irene Trippi, medico della Neurologia Forlì, Giorgia Bernabè e Veronica Menghi, medici della Neurologia Rimini, Jansenka Sarajlija medico della Neuropsichiatra Infantile Rimini, Tarcisio Levorato Presidente dell’Associazione Italiana Epilessia e Anna Pisani dell’Associazione Italiana Epilessia. L’iniziativa vede la collaborazione della Lega Italiana contro l’Epilessia -LICE e il patrocinio del Comune di Cesena.

Spettacolo, sorprese, storie ed emozioni sabato 8 febbraio alle ore 21, al Teatro Tarkoski di Rimini (via Brandolini 13, San Giuliano Mare) con l’evento “La notte viola”,

Nel corso della serata anche un Contest Nazionale di hip hop. L’ingresso a offerta libera sarà devoluto all’Associazione Italiana Epilessia.

Sempre a Rimini, lunedì 10 febbraio, alle ore 15, nell’Aula Magna delle Scuole media “A. Marvelli” (via di Covignano 238) l’Associazione Italiana Epilessia, sede di Rimini, presente lo spettacolo di musica e danza ‘Pomeriggio in viola’, con alunni e docenti protagonisti e la partecipazione di Giorgia Bernabè, medico del reparto di Neurologia di Rimini. In occasione della Giornata internazionale, a Rimini, sarà anche illuminato di luce viola un monumento simbolo della città, il Castello Malatestiano.

Malattia neurologica tra le più diffuse (si stima che in Italia le persone affette siano circa 500.000) l’Epilessia è caratterizzata da ricorrenti e improvvise manifestazioni con perdita della coscienza e violenti movimenti convulsivi dei muscoli, dette “crisi epilettiche”. Questi eventi possono avere una durata molto breve, tanto da passare quasi inosservati, fino a prolungarsi per lunghi periodi. L’epilessia può dare luogo a manifestazioni cliniche variabili e le cause sono molteplici tra cui quelle di natura genetica.

Un’adeguata terapia può controllare le crisi in gran parte dei casi e garantire una buona qualità di vita. A parte limitati casi di risoluzione, un terzo dei pazienti è resistente alla terapia farmacologica e in alcuni di questi casi è possibile risolvere la patologia anche con una terapia chirurgica mirata.

La gestione di questa malattia va ben oltre il mero ambito clinico, configurandosi come una problematica di vasta portata che impatta non solo sul Sistema Sanitario, ma anche in ambito sociale ed economico-lavorativo.