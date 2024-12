Da lunedì 9 dicembre 2024, il dottor Eugenio Giovannini, titolare di zona carente, prenderà servizio a Riolo Terme come Medico di Medicina Generale, con attività ambulatoriale nella Casa della Comunità, in via Tarlombani, 10.

Contestualmente il dottor Rosario Della Corte cesserà la sua attività presso questa sede.