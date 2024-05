Prosegue anche in estate, con nuove sedute vaccinali straordinarie ad accesso libero, la campagna di vaccinazione antitetanica promossa dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e rivolta in particolare a chi non è mai stato vaccinato contro il tetano, o a chi non fa richiami da più di dieci anni.

“Non partire per le vacanze estive senza la vaccinazione contro il tetano. Essere protetti contro questa malattia pericolosa e troppe volte sottovalutata è particolarmente importante, soprattutto con l’arrivo della stagione calda, quando cresce la voglia di stare all’aria aperta e aumenta il rischio di piccole ferite anche banali, come la puntura di una spina di rosa, un graffio o una scheggia nel piede, che possono essere la porta di accesso delle spore del batterio che causa il tetano. La vaccinazione è il modo più efficace e sicuro di prevenire il Tetano”.

Di seguito le sedi e gli orari degli open day estivi

CESENA – presso Ambulatorio Vaccinazioni Adulti in Piazza A. Magnani, 146

Mercoledì 10 luglio ore 8:30 -12:30

FORLI’ – presso il Padiglione Vallisneri del P.O. Morgagni/Pierantoni

Mercoledì 12 giugno ore 14:00 – 16:00

RICCIONE – presso P.O. Ceccarini in viale Formia, 14

Venerdì 21 giugno ore 08:30 – 12:30

RIMINI – presso Ambulatorio Vaccinazioni Adulti in via Coriano, 38

Tutti i primi lunedì del mese dalle ore 13.30 alle 16.30

Lunedì 10 giugno ore 08:30 – 12:30

NOVAFELTRIA – presso Ospedale Sacra Famiglia via XXIV Maggio 174

Giovedì 27 giugno ore 09:00 – 12:00

RAVENNA – presso CMP in via Fiume Montone Abbandonato, 134

Lunedì 17 giugno ore 14:00 – 17:00

Lunedì 15 luglio ore 14.00 – 17.00

LUGO – presso Ambulatorio Vaccinazioni Adulti in viale Masi, 20

Mercoledì 12 giugno ore 08:30 – 12:30

FAENZA – presso Ambulatorio Vaccinazioni Adulti in via Zaccagnini, 22

Giovedì 13 giugno ore 08:30 – 12:30

La vaccinazione è gratuita e verrà offerto il vaccino combinato Difterite–Tetano oppure Difterite-Tetano-Pertosse per proteggersi anche verso queste malattie, così come raccomandato dai Piani Vaccinali nazionale e regionale.