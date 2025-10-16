“Nel rinnovare la profonda vicinanza e il sostegno all’operatrice, come peraltro manifestato nell’immediatezza dell’accaduto, si deve tuttavia rilevare che la rappresentazione della vicenda non corrisponde alle evidenze agli atti aziendali.

L’Azienda Usl della Romagna, infatti, ha mantenuto un rapporto costante con la dipendente che è stata contattata più volte.

Tuttavia trattandosi di pratica di infortunio, tutt’ora in corso, di competenza INAIL, si è in attesa di conoscerne l’esito, per poi provvedere a garantire alla dipendente la ricollocazione più idonea per valorizzarne le competenze professionali, nel rispetto delle condizioni di salute.

L’Azienda pone da sempre grande attenzione nel contrastare la violenza, qualsiasi sia la sua forma e continua a lavorare per migliorare costantemente le condizioni di lavoro e la sicurezza dei propri professionisti.”

Ausl Romagna