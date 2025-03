“L’Azienda USL della Romagna informa tutta la cittadinanza dello Sciopero Generale nazionale per l’intera giornata del 8 marzo 2025, proclamato dalle Associazioni Sindacali Usi-Cit, CUB, Slai Cobas Per Il Sindacato Di classe, USB, CUB Sanità e Cobas Sanità Università Ricerca.

Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa.”