Fondazione Onda ETS nella giornata del 27 maggio coinvolge gli Ospedali Bollino Rosa per promuovere l’(H) Open Day dedicato alla prevenzione cardiovascolare, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione. Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo con un notevole impatto anche in termini di morbosità e disabilità. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) tali patologie sono responsabili del 31% dei decessi annui e il tasso di mortalità legato a questi disturbi è in aumento, con una stima di 23,3 milioni di morti previste entro il 2030.

L’AUSL della Romagna aderisce schierando i tre presidi ospedalieri distrettuali aziendali con la seguente offerta di prestazioni rivolte alla popolazione:

FAENZA – In occasione dell’Open Day, il Direttore dell’Unità Operativa Complessa Cardiologia dell’Ospedale Distrettuale di Faenza, Matteo Tebaldi, organizza screening gratuiti alla popolazione.

La medicina moderna è sempre più “di genere”, ovvero improntata ad indagare sulle relazioni esistenti tra l’appartenenza di genere sessuale e la manifestazione di determinate malattie e sulla differente risposta alle terapie. Negli ambulatori della Cardiologia di Faenza (al terzo piano del Blocco 01 dell’ospedale) martedì 27 maggio, dalle ore 9 alle 13, sarà possibile effettuare esami Elettrocardiogrammi refertati più eventuale consulenza cardiologica in caso di anomalie del tracciato, finalizzata alla presa in carico della persona. Per partecipare all’iniziativa è richiesta la prenotazione telefonica al numero 0546 601358. Gli utenti possono contattare il servizio da lunedì 19 a venerdì 23 maggio dalle ore 11 alle 14.

LUGO – In occasione dell’Open Day, la Direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Distrettuale di Lugo, Giulia Ricci Lucchi, promuove un’iniziativa per la prevenzione del rischio cardiovascolare, in collaborazione con la Direttrice dell’UOC Medicina Interna di Lugo, Francesca Dazzani.

L’evento si svolgerà negli ambulatori della Cardiologia, al piano terra del Padiglione A dell’Ospedale di Lugo, martedì 27 maggio dalle ore 15 alle 18.30.

L’Open day è rivolto a tutta la popolazione di età compresa tra i 40 e gli 80 anni: previsti esami Elettrocardiogrammi e nella compilazione della carta del rischio cardiovascolare.

È previsto inoltre un ambulatorio dedicato, nel quale un medico internista afferente all’UOC Medicina Interna eseguirà l’Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici.

Per partecipare all’iniziativa è richiesta la prenotazione telefonica al numero 0545 214863. Gli utenti potranno contattare il servizio da lunedì 19 a venerdì 23 maggio dalle ore 10 alle 13 (sia per le prestazioni di Cardiologia che di Medicina Interna). La disponibilità offerta è di 40 prenotazioni per la Cardiologia e 9 per la Medicina Interna.

I servizi offerti dalle strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e i relativi servizi offerti.

Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa; il network, composto attualmente da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale e in fase di rinnovo con il bando aperto fino al 31 maggio per il biennio 2026-2027, sostiene la Fondazione nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile avere maggiori info e: